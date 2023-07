Dengue führt bei den meisten Erkrankten zu Fieber, Kopfschmerzen und starker Abgeschlagenheit (Fatigue). Mitunter können Verläufe aber auch tödlich sein. In diesem Jahr sind nach aktuellen Schätzungen bereits 1.300 Menschen an Dengue gestorben.

Forschende glauben, dass die globale Erwärmung die Bedingungen für die Mücke erheblich verbessert. So sei der Anstieg der Fälle jetzt bereits größer, als für den aktuellen Zeitraum erwartet wurde, berichtet nature. Die Gelbfiebermücke dehne sich auch auf immer südlichere Gebiete in Südamerika aus, wo es ihr bisher zu kalt war. Auch Mexiko Stadt, mit 2.240 Höhenmetern die am höchsten gelegene Megametropole der Welt, hat in diesem Jahr die erste Invasion von Gelbfiebermücken seit 2015 erlebt.