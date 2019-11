Aktuell gehen wir davon aus, dass wir bis Ende des Jahrhunderts eine Drei-Grad-Erwärmung bekommen, wenn die zugesagten Anstrengungen zur Minderungen der Emissionen berücksichtigt werden. Das ist doppelt so viel wie das, was unter dem Pariser Abkommen festgesetzt ist, nämlich 1,5 Grad. Es gibt also großen Nachbesserungsbedarf. Die Emissionsminderungen müssen stärker und schneller von statten gehen.

Alexander Nauels, Climate Analytics