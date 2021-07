Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten in Würzburg und Marburg haben diese Fettsäuren nun genau untersucht und in ihrer Studie herausgefunden: ein Teil von ihnen, die sogenannten Pentanoat-Fettsäuren, beeinflussen unser Immunsystem – und zwar positiv, so Luu: "Wir haben festgestellt, dass diese Fettsäuren nun in der Lage sind, Immunzellen – in dem Fall sind es sogenannte Killerzellen – so zu modifizieren, dass sie ihren eigentlichen Aufgaben noch besser nachgehen können."