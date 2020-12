Es geht um alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Um Reizleitung, ums Reden, Bewegen, Verstehen, Erinnern, Glauben, Denken, Wahrnehmen, um künstliche Intelligenz, um die Seele, das Ich. Also um unser Gehirn, um uns und die Welt – also wirklich um alles!

Es ist ein Buch, das man mal für fünf Minuten in die Hand nehmen kann, um drin zu blättern, um dann am nächsten Wochenende voller Neugier wieder reinzuschauen. Aber es bleibt garantiert nicht bei fünf Minuten!

Erstmal nur WOW! Wir haben ein Ding da oben drin, das nicht nur unsere Hand bewegt, sondern das auch fühlt, denkt und Informationen verarbeitet. Gut, das ist jetzt nicht besonders neu. Aber nach der Lektüre wird einem erstmal bewusst, was da wie eigentlich so passiert. Chapeau, liebes Hirn! Du bist echt der Kracher.

Da wird einem erstmal bewusst, was wir alles schon wissen. Um dann kurz innezuhalten und zu überlegen, dass wir gerade erst beginnen, unser Hirn zu begreifen. Und dann stößt man in Bezug auf unser Hirn und unsere Informationsverarbeitung auf so wundervolle Formulierungen wie beispielsweise zum Thema Glaube: "Glaube und Überzeugungen empfinden wir als wahr, ob es Beweise gibt oder nicht. Der Glaube wird dann zum Filter, durch den wir widersprechende Informationen ignorieren und so eventuell unsere Wahrnehmung von der Welt einschränken."