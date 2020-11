Es ist eines der größten Abenteuer unserer modernen Zeit. Im Herbst 2019 lässt sich das Forschungsschiff Polarstern an einer Eisscholle festfrieren und driftet fast ein Jahr lang durchs Nordpolarmeer – bis dicht an den Nordpol. Expeditionsleiter Markus Rex gelingt mit seinem Logbuch eine packende Mischung aus Alltag unter Extrembedingungen, wissenschaftlichen Fakten und dem Zauber einer faszinierenden unbekannten Welt.

Um die MOSAiC-Expedition (MOSAiC = Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) von September 2019 bis September 2020. Einige hundert internationale Forscherinnen und Forscher driften in wechselnden Teams mit dem Forschungseisbrecher "Polarstern" festgefroren in einer riesigen Eisscholle durch den Nordpolarwinter. Es sind die ersten kontinuierlichen Eis-, Wasser- und Luftmessungen, die im Winter im Nordpolarmeer gemacht werden. Allein die Vorbereitungen dauern Jahre und sind ein logistisches Meisterstück.