Wissen, was wir lesen Das Ökologie-Buch. Wichtige Theorien einfach erklärt

Hauptinhalt

Bildrechte: Tobias Thiergen

"Es ist gewissermaßen das perfekte Grünzeug, um den eigenen Wissenshunger zu stillen“, sagt MDR WISSEN-Autorin Ricarda Wenge über "Das Ökologie-Buch“. Was herauskommt, wenn Sozialwissenschaftler mit Evolutionsbiologen zusammenarbeiten und was der technische Fortschritt in einem Beziehungsdrama auslöst, verrät sie in unserem Fragebogen. Wissen, was wir lesen.