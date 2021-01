Es wird ja allerhand behauptet, was Hunde so können. Oder nicht können. Wer meint, Hunde seien nur "dumme Wölfe", die viele beeindruckende Wildtierfähigkeiten verloren haben, der sollte dieses Buch lesen. Hunde haben mithilfe des Menschen viele neue Kompetenzen erworben, die dem Wolf fehlen. Dieses Buch rückt Hunde in das Zentrum des wissenschaftlichen Interesses. Es ist kein Hunderatgeber und auch kein Erziehungsleitfaden. Hier geht es um größere Fragen: Wie lernen Hunde? Wie deuten sie menschliche Gesten? Gibt es eine Hundesprache? Was wissen Hunde über ihre Umwelt?