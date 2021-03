Es vergeht fast kein Tag, an dem es mich nicht mindestens einmal zu Wikipedia verschlägt. Und das, obwohl mir schon in der Schule eingetrichtert worden ist, dass Wikipedia keine akzeptable Quelle für Informationen ist. "Die Wikipedia Story" geht auch auf die Schwachstellen Wikipedias ein, aber macht vor allem deutlich, was die Online-Enzyklopädie so erfolgreich gemacht hat. Das Tollste an dem Buch sind die Anekdoten rund um einzelne Wikipedia-Artikel. Möglicherweise verrate ich auch ein paar. Aber natürlich nicht alle, keine Sorge.

Um Wikipedia natürlich. Das Buch startet mit der Geschichte der Online-Enzyklopädie. Wir erfahren, dass Wikipedia am 15. Januar 2001 online gegangen ist und es direkt am nächsten Tag schon eine deutsche Version der Website gegeben hat. Dann erzählt Autor Pavel Richter, wie ein Wikipedia-Artikel entsteht und wie er auch wieder verschwinden kann. Per Löschantrag nämlich. Und raten Sie mal, welcher Artikel regelmäßig einen Löschantrag abbekommt? Richtig: der über Angela Merkel.

Das beschreibt ganz gut, was eigentlich in jedem Kapitel mitschwingt: Wikipedia ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ich kann erstmal machen und schreiben, was ich möchte, aber alle anderen können das eben auch. Und wenn ich gegen das Wikipedia-Prinzip – Wissen sammeln und frei zugänglich machen – verstoße, dann habe ich es schwer in Wikipedia. Dass das mit dem alle-können-alles-Schreiben auch manchmal schiefgehen kann, wird vor allem in dem Kapitel "Stalins Badezimmer: Fehler, Fakes und Fantasien" deutlich. Mein Lieblingskapitel aus dem Buch – was ich, ehrlich gesagt, nach dem Blick ins Inhaltsverzeichnis auch direkt als erstes gelesen habe.