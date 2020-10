Was Julia Dürr mit ihrer grafischen Fibel wirklich macht, erschließt sich erst auf den zweiten Blick – doch dann mit einer Wucht! Intelligent setzt sie Herstellungsweisen zueinander in Beziehung und geht dabei in mehreren Schritten vor. Nehmen wir das Beispiel Fisch. Auf einer Doppelseite setzt sie zunächst die Illustration einer Fischfarm neben die eines Fischerboots. So entsteht der Eindruck: Beides mag hinterfragt werden dürfen. Auf den Folgeseiten dröselt sie dann allerdings die Herstellungsprozesse der beiden Fangweisen detailliert auf. Und spätestens dann wird klar, welche Methode die einzige akzeptable sein sollte.