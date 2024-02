Sternschnuppen sind ein Lichtschweif am Himmel. Sie entstehen, wenn die Erde durch den Schweif eines Kometen – manchmal auch Asteroiden – fliegt und ihre Staub- und Steinpartikel auf die Erdatmosphäre treffen. Sobald die Partikel auf unsere Atmosphäre treffen, werden sie abgebremst und aufgeheizt. Die Staubpartikel verdampfen und ionisieren dabei Luftmoleküle. Dabei werden Elektronen von Atomen getrennt. Wenn das Atom danach wieder ein Elektron einfängt, wird Energie in Form von Licht abgestrahlt: Eine Sternschnuppe ist zu sehen.

In der Astronomie beschreibt der Radiant den scheinbaren Punkt der Ausstrahlung eines Schwarms von Meteoren. In der Regel werden dafür bekannte Sternbilder oder Sterne angegeben, die sich am Himmel in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. (Die Geminiden etwa sind nach dem Sternbild Zwilling (Gemini) benannt).