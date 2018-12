Schöpfung oder Urknall? Von Anfang und Ende der Menschheit

Der Urknall ist eine Theorie von Physikern, die auf den Bewegungen im Weltraum beruht, die die Wissenschaftler beobachten können. Dreht man diese Bewegungen um, ergibt sich ein Punkt, an dem alle Materie, aller Raum und alle Zeit an einem Punkt vereint gewesen sein müssen. Die Forscher sprechen hier von einer Singularität. Die Explosion selbst darf man sich nicht als eine Ausdehnung in leeren Raum hinein vorstellen. Sie ist vielmehr die gemeinsame Entstehung von Raum, Materie und Zeit.



Die darauf folgenden Phasen liefen den Theorien zufolge in Zeiträumen ab, die nur winzigste Bruchteile von Sekunden dauerten. Allerdings habe es dann noch etwa 380.000 Jahre gedauert, bis sich stabile Atome gebildet hatten und das Universum nicht länger eine undurchdringliche Suppe war. Ab da endet der Zeitraum, den Physiker als Urknall definiert haben.