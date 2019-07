Für Dr. Andrea Gotzmann, Vorsitzende der Nationalen Antidoping Agentur ist die Situation ganz klar: "Beim Höhentraining findet eine natürliche physiologische Anpassung des Körpers an die Umgebungsbedingungen statt", erklärt sie MDR WISSEN. Die entscheidende Formulierung sei hier die "natürliche Anpassung". Doch was passiert beim Höhentraining? Ab einer Höhe von etwa 2.500 Metern sinkt der Sauerstoffgehalt, die Luft wird sprichwörtlich dünn. Um das zu kompensieren, bildet der Körper vermehrt rote Blutkörperchen. Das Ziel: den wenigen Sauerstoff schnell im Blut zu transportieren und alle Zellen ausreichend zu versorgen.

Dr. Dirk Schwenke vom Institut für Dopinganalytik in Kreischa argumentiert ähnlich wie Gotzmann von der Anti-Dopingagentur. Höhentraining sei ein natürlicher Anpassungsprozess des Körpers. "Der Körper sagt zwar: 'Ich produziere so viele rote Blutzellen, damit ich den Sauerstoff ausreichend transportieren kann. Doch der Körper weiß auch, ‚ich kann's nicht übertreiben. Da ist ein Limit, mehr rote Zellen gibt es nicht", erklärt Schwenke. "Selbst wenn ich im Himalaya auf hohe Berge steigen würde, produziert der Körper zwar schnell mehr Blutzellen, doch ein Limit ist schnell erreicht." Nicht umsonst müssten sich Bergsteiger langsam an die Höhe gewöhnen und akklimatisierten sich zwischendurch.

Und was ist jetzt der Unterschied zum Blutdoping? Blutdoping funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Sportler erhalten - im Fall des illegalen Dopings - das mit roten Blutkörperchen angereicherte Eigen- oder Fremdblut direkt über Transfusionen. Damit können sie sich den Ausflug in die Berge sparen oder setzen nach dem Bergtraining noch eine "Extraportion Blutzellen" drauf.

"Blutdoping ist ein massiver, unphysiologischer Eingriff in die Regelsysteme des menschlichen Körpers. Die Anwendung des Blutdopings ist mit größten Gesundheitsgefahren verbunden", warnt die Chefin der Anti-Doping-Agentur Gotzmann. Das Verbot des Blutdopings lasse sich schlichtweg mit der Gesundheit der Sportler begründen, erklärt auch Schwenke vom Institut für Doping-Analytik in Kreischa. "Mit der Erhöhung der roten Blutzellen wird auch das Blut dicker. Der natürliche Prozess stoppt, die Bluttransfusion läuft aber weiter" erklärt Dirk Schwenke vom Dopinglabor. "Durch das dicke Blut steigen die Risiken für Herzinfarkt und Hirnschlag."

Welche Leistungssteigerung - vor allem in Ausdauersportarten - durch Blutdoping erreicht werden können, ist umstritten und nicht ganz geklärt. Eine Studie bei Sportstudenten stellte eine verbesserte Leistung von fünf bis zehn Prozent fest. Ob das bei austrainierten Hochleistungsathleten auch so ist, weiß man nicht. Fest steht jedoch: Blutdoping greift tief in die Prozesse der Blutbildung ein und kann zu Herz-Kreislauf-Komplikationen führen. Es werde vermutet, dass in den 1990er-Jahren mehrere Todesfälle junger Athleten darauf zurückzuführen seien, erklärt Schwenke.