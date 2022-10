Der Sommer war heiß und trocken, trotzdem hingen die Bäume voll, die Äste bogen sich vielerorts. Schon im August hatte das Statistische Bundesamt eine Rekord-Apfelernte vorhergesagt. Oder trügt der Schein? Udo Jentzsch ist Geschäftsführer des Obstbauverbandes Sächsisches Obst. Er bestätigt: In den Hausgärten hängen tatsächlich überall viele Äpfel an den Zweigen. Aber im Obstbau muss man genauer hinschauen, setzt er nach: "Territorial sieht das deutschlandweit doch sehr verschieden aus. In Süddeutschland war es für Äpfel ein hervorragendes Jahr, Norddeutschland eher durchwachsen. Im Regenschatten des Harzes, in der Region Mansfelder Land, Süßer See, fast bis Bitterfeld-Wolfen, wo es von Natur aus schon weniger Niederschläge gibt, war die Region diesen Sommer doppelt hart getroffen", weiß Jentzsch: "Hier in Sachsen liegt die Ernte zehn bis zwanzig Prozent unter der normalen Ernte." Einer der Gründe dafür ist ihm zufolge die Trockenheit in diesem Jahr. "Dort, wo Bäume vital sind, wo guter Boden ist, haben sie die Trockenheit gut weggesteckt. Der Regen im August und September hat dann aber für tolle Fruchtgrößen gesorgt."

Was die Ernte mindert: Magere Böden, hungrige Mäuse, Sonnenbrand:

Besonders zwei Faktoren haben 2022 den Bäumen zugesetzt und so die Apfel-Ernte regional vermindert: "Wo der Boden ohnehin mager ist, wo die Mäuse Wurzeln und Rinden angeknabbert und Bäume geschwächt haben." Und auch die Sonne hat ein Wörtchen mitgeredet und nicht nur für rotbackige, sondern für Äpfel mit Sonnenbrand gesorgt.

"Die Haut ist an diesen Stellen, schwarz, fühlt sich ledrig an", so beschreibt Jentzsch den Apfelsonnenbrand. Und zwar auf der Südwestseite des Apfels. Wir Verbraucher könnten uns also mal ganz praktisch vorstellen, wie der Apfel am Baum hing. Dumm nur, dass solch geschädigte Früchte nicht mehr in den Verkauf kommen, sondern im Most landen.

Äpfel mit Sonnenbrand Bildrechte: dpa Der Sonnenbrand beim Apfel setzt übrigens ein ab 30, 32 Grad, mit hoher UV-Strahlung, weiß Jentzsch. "Da hört jede Pflanze auf zu assimilieren." Angesichts der heißen Sommer, die auch in Zukunft vermutlich nicht regenreicher und kühler werden: Gibt es heute eigentlich Apfelsorten, die besser mit Hitze und Trockenheit klarkommen als andere? "Nein", sagt der Experte. Apfel ist Apfel, ist es zu heiß und trocken, haben alle Äpfel ein Problem. Da kann man momentan nur mit ausgeklügelten, punktgenauen Bewässerungsstrategien aushelfen. Aber wie kann man Apfelbäume nun vor Sonnenbrand schützen? Der Mensch nutzt Kleidung oder Sonnencreme, und der Apfel? "Hagelnetze helfen, die schützen vor UV-Strahlung."

Müssen sich Apfelbäume erholen?

Aber wie ist das eigentlich, was, wenn ein Apfelbaum dieses Jahr viele Früchte trägt, muss er sich dann ausruhen und nächstes Jahr wird ein mageres Apfeljahr? Tatsächlich hat Mutter Natur vorgebaut vor Überlastung.

Schöner Anblick! Aber die vielen Blüten haben eine Bedeutung... Bildrechte: IMAGO / Panthermedia Wenn nach der Blütezeit im Frühjahr besonders viele kleine Früchte am Baum hängen, produzieren diese einen Botenstoff, der dafür sorgt, dass im Folgejahr weniger Blüten und mehr Blätter entstehen. "Die Blüteninduktion wird dadurch gehemmt", heißt das im Fachjargon der Apfelbauern. Weswegen in der Blüten-Phase im Obstanbau die Blütenpracht ausgedünnt wird, damit der Baum die Blütenbildung für das Folgejahr nicht hemmt. "Nur acht bis zehn Prozent der sogenannten Weißblüte reicht für einen vollen Ertrag", sagt Jentzsch. Sonst kann der Baum die vielen Früchte nicht ernähren. "Das ist wie beim Menschen, teilen sich sechs Leute ein Schnitzel, bleiben alle mager. So ist das auch am Apfelbaum." Dadurch kommt es also nach überreifer Blüte, wenn sich viele kleine Äpfel gebildet haben, Ende Juni zum Fruchtfall, der Baum stößt die kleinen Äpfelchen ab.

Was der Baum mit den Miniäpfeln verrät

Und da, wo wir auf Streuobstwiesen oder in den alten Apfelalleen auf dem Land viele kleine Äpfel vorfinden, wissen wir ab sofort, warum das so ist, weil wir an das Schnitzelbeispiel denken: Niemand hat die Apfelblüte ausgedünnt, also haben sich viele kleine Äpfel ein "Schnitzel" geteilt und sind zu mageren, aber dank des sonnigen Sommers zu süßen gesunden Happen herangereift. Die passen übrigens hervorragend in Brotbüchsen von Kindern. Und wie die gefüllt werden sollten, dafür hat Udo Jentzsch noch einen Vorschlag. "Kaufen Sie regional, kaufen Sie Äpfel aus Sachsen." Sonst gehen nämlich die Kulturlandschaften der Region den Bach runter, unabhängig von Regen oder Hitze. Apfel - immer ein guter Snack Bildrechte: Colourbox.de