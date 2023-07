Sonnenbrand, Läuse, Maden Hilfe, was ist das? Schäden an Äpfeln erkennen und vorbeugen

Apfelwickler, Frost oder Verbrennungen, Stippigkeit oder Blattläuse sorgen dafür, dass unsere Apfelernte mager ausfällt oder die Früchte verderben und nicht schmecken. Aber was ist was? Und was hilft dagegen? Hier sehen Sie typische Schäden an Äpfeln, erfahren welches Problem dahintersteckt und wie Sie vorbeugen können.