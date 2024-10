Die wohl bekannteste Mumie im deutschen Sprachraum kennt fast jeder. Doch wenn man "Ötzi" als den "Mann vom Tisenjoch" bezeichnet, werden die wenigsten etwas damit anzufangen wissen. In Zeiten, in denen naturwissenschaftliche Methoden tiefe Einblicke in die Lebenswelt von urzeitlichen Menschenfunden geben, erschien Forschenden aus Chemnitz, München und Frankfurt am Main das bisherige Nummerierungssystem in der Wissenschaft nicht mehr zeitgemäß. "Archäologen bezeichnen steinzeitliche Menschenfunde meist nur mit Nummern. Menschen haben aber üblicherweise Namen – das gehört zum Menschsein irgendwie mit dazu", sagt die Sprachwissenschaftlerin Christina Sanchez-Stockhammer von der TU Chemnitz.