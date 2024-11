Viele vor allem zur Zeit des Mittelalters zirkulierenden isländischen und norwegischen Sagen gelten als Ursprung der modernen Fantasy. Die Bonner Skandinavistin Valerie Broustin hat jetzt eine neue Untersuchung zu einer Gruppe von Sagen, den norwegischen "Hrafnistumenn" veröffentlicht. Im Zentrum der insgesamt vier Geschichten geht es um den Aufstieg einer norwegischen Bauernfamilie zu einer mächtigen Dynastie in Island. Dennoch ist es keine Familiensaga im Stil der Buddenbrocks im Mittelalter, sondern eher eine der möglichen Vorlagen für die Herr der Ringe-Geschichten.

Der Vorzeitsaga-Zyklus ist bekannt als "Hrafnistumannasögur". Der Name der ursprünglich norwegischen Familie Hrafnistumenn stammt von der Insel Hrafnista (heute Ramsta in Norwegen) ab. Die Saga der Norweger und ihrer isländischen Nachfahren wird über vier Generationen erzählt. Ungewöhnlicherweise seien hier die Helden keine besonders schönen Menschen, sondern stammten der Erzählung nach von Trollen ab. Diese Abstammung werde explizit durch den Verweis auf den Begriff "Halb-Trolle" erwähnt.

Bildrechte: Bernadett Yehdou, Uni Bonn

Ähnlich wie in vielen Geschichten, die dem klassischen Prinzip der Heldenreise folgen, müssen auch hier die Protagonisten persönliche Schwächen überwinden. "Sie sind am Anfang faul und antriebslos, müssen sich von ihren Vätern sagen lassen, dass sie nichts auf die Reihe kriegen", erklärt Broustin. Erst nach und nach nehmen sie die ihnen vorbestimmte Rolle an und füllen sie aus.