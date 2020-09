Wir haben das Bild von gut vernetzten Wikingern, die sich miteinander vermischen, handeln und Überfälle machen, um gegen Könige in ganz Europa zu kämpfen, denn das sehen wir im Fernsehen und lesen es in Büchern. Aber zum ersten Mal haben wir genetisch gezeigt, dass diese Welt nicht so war.

Offenbar waren also schon vor der Wikingerzeit Menschen aus dem Süden Europas und aus Asien in die Gebiete der Wikinger eingewandert und hatten sich mit ihnen vermischt. Prof. Martin Sikora von der Universität Kopenhagen erläutert, dass die Ergebnisse zeigten, dass Wikinger nicht nur Skandinavier in ihrer genetischen Herkunft gewesen seien. Dass es aber Einflüsse in ihrer DNA aus Südeuropa und Asien geben könnte, habe zuvor niemand in Betracht gezogen. "Viele Wikinger haben sowohl innerhalb als auch außerhalb Skandinaviens ein hohes Maß an nicht-skandinavischer Abstammung", erklärt Sikora weiter. Das deute auf einen anhaltenden Genfluss in ganz Europa hin.