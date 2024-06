Papyrus-Experten haben ein Dokument aus der Frühzeit des Christentums entdeckt. "Das Fragment ist von außerordentlichem Interesse für die Forschung", erklärte Lajos Berkes, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität, am Dienstag (04. Juni 2024). Das etwa elf mal fünf Zentimeter große Schriftstück stamme aus dem 4. bis 5. Jahrhundert und sei als früheste erhaltene griechische Abschrift des Kindheitsevangeliums des Thomas identifiziert worden. Der Papyrus sei lange unbeachtet geblieben, weil der Inhalt für unbedeutend gehalten wurde. Dies habe an der unbedarften Schrift gelegen, die darauf hindeutet, dass es sich bei dem Schriftstück um eine Schreibübung aus einer frühen Klosterschule handelt.