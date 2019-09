Die neue Ariane 6 ist eine Weiterentwicklung der europäischen Rakete Ariane 5. Sie soll Transporte in den erdnahen Weltraum künftig kostengünstiger machen. Hier müssen schwere Satelliten nicht mehr zwingend zu zweit ins All transportiert werden. Je nach Version kann die neue Ariane entweder 7 oder 16 Tonnen Nutzlast in einen Erdorbit bringen. Dazu kann sie wahlweise mit zwei oder mit vier Boostern ausgerüstet werden. Ein erster Start ist für den 16. Juli 2020 geplant.



Bereits im Mai 2019 gab das Betreiberkonsortium Arianespace den Bau der ersten 14 Exemplare der neuen Rakete in Auftrag. Allerdings stehen die europäischen Raumfahrer nach Ansicht vieler Beobachter vor einem großen Problem: Es fehlt an Transportaufträgen durch Satellitenbetreiber und Co. Der Start zweier Satelliten des europäischen GPS-Konkurrenten Galileo und einiger weniger weiterer Missionen wuirde zugesagt. Danach ist unklar, wie sich die Investition in das neue Raketensystem rentieren soll.