Über ein Jahr begleitete die japanische Raumsonde Hayabusa 2 den Asteroiden Ryugu. Dabei sprengte sie unter anderem ein kleines Loch in seine Oberfläche und nahm Proben aus dem Inneren des kosmischen Felsbrockens. Damit ist sie seit November vergangenen Jahres unterwegs zurück zur Erde. Am Montag haben Forscher nun erneut Daten von der Mission veröffentlicht.

Bilder einer thermischen Infrarotkamera an Bord der Mascot-Landeeinheit der Sonde zeigen: Ryugu ist offenbar ein kosmischer Schutthaufen. Die Temperaturen an seiner Oberfläche sind denen in seinem Inneren sehr ähnlich, was auf eine sehr poröse Struktur hindeutet. Die Wissenschaftler glauben, dass sich Ryugu aus den Fragmenten eines zuvor zersprengten Mutterkörpers formiert hat. Sie haben auch dichtere Brocken auf dem Asteroiden beobachtet und vermuten, dass sie entweder vom Kern des Mutterkörpers stammen oder einen anderen Ursprung, fern von Ryugu haben.