Der Mond gehört zum Nachthimmel wie die Sonne zum Tag: Seit Anbeginn der Menschheit fasziniert uns unser kosmischer Begleiter. Das Leben auf der Erde wäre ohne ihn undenkbar, denn seine Schwerkraft stabilisiert unseren Planeten, ordnet sein Klima und macht ihn dadurch bewohnbar. Zugleich ist er so weit entfernt, dass Menschen es erst 1969 geschafft haben, einen Fuß auf ihn zu setzen.

Nun ist ein neues Wettrennen zum Mond im Gang: Amerikaner, Europäer, Japaner und Kanadier planen gemeinsam die Rückkehr von Astronauten auf den Trabanten. Verzögerungen, wie oft in der Raumfahrt inklusive. Denn die geplante Umrundung des Mondes von Astronauten mit Artemis 2 ist gerade auf 2026 verschoben worden. Dadurch verschiebt sich auch die geplante Landung mit der Mission Artemis 3 um ein Jahr auf 2027. Nur ein paar Jahre später, 2030, will China will den Mond erreicht haben und dauerhaft bleiben.