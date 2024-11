Wie gefährlich ist die Sonne

Die Blase ist so riesig, dass uns die Milliarden Tonnen Atome nicht als gigantischer Sandsturm entgegenkommen. Die schmirgeln also nicht den Erdsatelliten die Farbe vom Leib, sondern die Materie ist so dünn verteilt, dass dieser Sonnensturm im Universum immer noch als Hochvakuum durchgeht. Der Orkan, der über die Erde fegt, ohne dass wir einen Hauch davon spüren, drückt auf die Atmosphäre und auf das Magnetfeld der Erde. Satelliten werden tiefer in die Atmosphäre gedrückt, wieder werden Funk- und GPS-Signale gestört.

Bothmer: "Die niedrig-fliegenden Satelliten sacken kurzzeitig ab und sie haben kurzzeitig keine Verbindung mehr zu ihren Satelliten. Wenn wir an die Landvermessung denken und sie haben Sonnenaktivität erhöht für ein paar Tage und die Sonne macht da einige Ausbrüche dann können sie die GPS-Messungen nicht benutzen."

Und es gibt die Polarlichter, die zwar großartig sind, die es aber es in sich haben. Sie sind Zeichen, dass da was in der Luft liegt – nämlich Energie. Jede Menge Energie. Es fließt Strom, wenn der Sonnensturm auf die Atome unserer Atmosphäre trifft. Zum Teil um die gesamte Erde und in unterschiedlichen Höhen. Da ist von Ringströmen die Rede, von Birkeland-Strömen, den Pedersen-Strömen und den polaren Elektrojets. Und jetzt ahne ich, warum 1859 das Telegrafenpapier gebrannt hat oder 1989 das komplette Stromnetz der kanadischen Provinz Quebec zusammengebrochen ist.

Also wir haben die Polarlichter in Höhen von 100 bis 1.000 km. Die Ströme, die jetzt auf dem Erdboden Effekte machen, fließen so in 80 bis 100 km Höhe.

Und diese Ströme sind keine Gefahr für unser Heizkissen, unseren Laptop oder unseren Fön sagt Bothmer. Sie haben es nur in sich, erstens wenn man sich unter Polarlichtern befindet und auch nur dann, wenn Elektrokabel lang sind, dann sammeln sie über die Länge jede Menge Energie ein, die in der Luft liegt.

Bothmer: "Lokal besteht überhaupt keine Gefahr, dass irgendein Gerät kaputt geht. Sie brauchen eine lange Leitung, ab 30 km. Wenn sie jetzt an ein Transatlantik-Kabel denken, ist es enorm. Wenn sie an Stromnetze denken, dann reden wir von hunderten von Kilometern."

Das Schöne an Phase 3 eines Sonnensturms sind nicht nur die Polarlichter. Das Schöne ist, dass der Teilchen-Orkan etwas später kommt als der Lichtblitz. Wir haben also eine gewisse Vorwarnzeit. Astronauten müssen in Schutzräume, Raketenstarts oder Missionen werden verschoben, Satelliten werden in höhere Umlaufbahnen gehievt oder abgeschaltet. Piloten dürfen im Zweifel nicht starten, Flugrouten werden verändert. Und die Betreiber von Stromnetzen in den nördlichen Breiten schauen mit besonderer Vorsicht auf ihre Technik.