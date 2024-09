Die Cubesats sind kleine Würfel mit einer Kantenlänge von rund zehn Zentimetern und einem Gewicht von gerade mal einem Kilogramm (engl. cube= Würfel, sat für satellite). Viele Cubesats kombiniert können mit ihren Triebwerken andere Objekte gezielt beschleunigen oder abbremsen. Dadurch könnten sie Weltraumschrott – also ausgediente Raketenstufen, alte Satelliten oder größere Trümmerteile – bremsen und so zum Absturz in die Atmosphäre bringen, wo der Schrott dann verglühen soll.

Die innovativen Antriebe könnten allerdings auch die Lebensdauer von Satelliten verlängern. "Hierfür würde ein an den Satelliten gedockter iESE**-CubeSat-Schwarm als neues Positions- und Lageregelungssystem fungieren. Durch die Entwicklung und den Einsatz verbesserter und sicherer Regelungssysteme werden zudem die hohen Zuverlässigkeitsanforderungen in der Raumfahrt erfüllt und höchste Leistungsfähigkeit ermöglicht", sagt Felix Biertümpfel zu den Zielen des Forschungsprojekts.

*REDECORATE ist ein Projekt der TU Dresden, die dafür mit der University of Michigan und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) kooperiert. Der Name steht für REcommissioning and DEorbiting using CubeSat swarms with electrO spRAy ThrustErs, übersetzt: Wiederinbetriebnahme und Deorbitierung durch CubeSat-Schwärme mit Elektrospray-Triebwerken.

**iESE steht für "ionic electro spray engines", auf Deutsch: Elektrospray-Triebwerke