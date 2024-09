Zukünftig könnte die Entsorgung von Satelliten durch eine Weltraum-Müllabfuhr erfolgen. Die Esa unterstützt etwa die Clearspace-1-Raumsonde, um einen Weltraumschlepper mit vier Greifarmen zu entwickeln. Neben dem Schweizer Unternehmen Clearspace ist auch das Bremer-Raumfahrtunternehmen OHB an diesem Projekt beteiligt, das voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte von 2026 das erste Schrotteil einfangen soll.

Die Cluster-Satelliten der Esa befinden sich seit 24 Jahren im Weltraum. Salsa und Samba (Cluster 2 und 3) wurden am 16. Juli 2000 ins All geschickt. Kurz darauf, am 9. August 2000, brachen auch die Satelliten Rumba und Tango (Cluster 1 und Cluster 4) in den erdnahen Orbit auf. Während ihrer Betriebszeit wurde die Mission neunmal verlängert.