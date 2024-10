Wer die bundesweite lange Nacht der Astronomie am vergangenen Wochenende verpasst hat, bekommt eine Gelegenheit zum Nachholen: Am Sonnabend (26. Oktober) lädt die Landessternwarte Thüringen zur Langen Nacht der Sterne. Die Sternenforscher ermöglichen jungen und älteren Gästen den Besuch der großen Kuppel. Dort wird es ab 17 Uhr alle halbe Stunde eine Führung und Vorführung geben. Bei klarer Sicht auf den Himmel wird es möglich sein, den Blick durch das 2-Meter-Spiegelteleskop "Alfred Jensch" zu erleben, allerdings nicht mit dem Auge am Okular, sondern über eine Projektion des Bildes an die Kuppel der Sternwarte.