"Wenn ein Planet groß genug ist, um selbst die Gasscheibe zu beeinflussen, führt dies zu einer erneuten Staubanreicherung weiter außen in der Scheibe", erklärt Til Birnstiel (LMU) in einer Pressemitteilung. "Dabei treibt der Planet den Staub, ähnlich wie ein Hirtenhund seine Herde, in den Bereich außerhalb seiner eigenen Umlaufbahn."

In unserem Sonnensystem gibt es hinter Neptun keine weiteren (bekannten) Planeten, weil das Baumaterial dafür schlichtweg aufgebraucht war. In anderen Sternsystemen könnte eine Störung den Prozess noch in viel größerer Entfernung in Gang bringen – und weiterhin zügig ablaufen.