Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass große Mengen von Kohlendioxid vor langer Zeit in gefrorener Form in den kalten Außenregionen der sogenannten protoplanetaren Scheibe vorhanden war, eine ringförmige Scheibe aus Gas und Staub, aus der das Sonnensystem einst entstanden ist. Woher die ebenfalls recht häufig gefundenen Kohlenmonoxid-Spuren stammen, ist dagegen noch völlig unklar und sollte in weiteren Studien untersucht werden, wie die Forscher vorschlagen.

"Es war das erste Mal, dass jemand in der TNO-Region eine so große Menge an Objekten untersucht hat, also war auf eine gewisse Weise alles neu und aufregend für uns", erklärt der Studienautor Mário Nascimento De Prá. "Wir hatten nicht erwartet, dass Kohlendioxid so allgegenwärtig in der TNO-Region sein würde und noch weniger, dass sich auch so häufig Kohlenmonoxid dort nachweisen ließe." Insgesamt könnten die Erkenntnisse aus der Studie dabei helfen, die Entstehung unseres Sonnensystems noch besser zu verstehen und besonders auch, wie Himmelskörper über längere Zeiträume wandern.