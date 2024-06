Sauerstoff auf dem Mond, wie wollen Sie den herbekommen?

Da haben wir tatsächlich schon Ideen. Das Mineral Ilmenit besteht aus Eisen, Titan und Sauerstoff und ist auf dem Mond reichhaltig vorhanden. Bis zu zehn Prozent des Mondstaubs bestehen aus diesem Mineral. Alles, was sie brauchen, ist ein Magnet, um das Eisen anzuziehen. Dann benötigen Sie einen Parabolspiegel, mit dem Sie die direkte Sonneneinstrahlung nutzen, um die Steine zu schmelzen. Sie haben ja keine Atmosphäre auf dem Mond, die Sonneneinstrahlung ist deshalb viel stärker.

Sauerstoff ist ein Gas, das geht Ihnen doch gleich wieder verloren…

Natürlich muss das alles in einem geschlossenen System passieren, mit der Sie den Sauerstoff auffangen, säubern und zur Atemluft aufbereiten. Unsere Atemluft besteht ja nur etwa 20 Prozent aus Sauerstoff.

Was machen Sie mit dem Eisen?

Den wickeln wir auf Draht und drucken mit einem 3-D-Drucker Metallteile direkt auf dem Mond.

Das ist sehr visionär. Woher nehmen Sie die Energie?

Energie gibt es auf dem Mond ohne Ende. Die Sonne liefert dort an einem einzigen Tag so viel Energie wie auf der Erde in 14 Tagen. Die Frage ist nur, wie lässt sich die Energie speichern um die Temperaturunterschiede zwischen +180 und -160 Grad Celsius im Wechsel zu kompensieren. Das Thema Energie speichern, beschäftigt uns ja hier auf der Erde schon ewig. Auf dem Mond bin ich zum Speichern von Energie gezwungen, sonst kann ich während der Mondnacht nicht überleben.

Sie brauchen auch Wasser!

Es ist nachgewiesen, dass an den Polkappen des Mondes Wasser zu finden ist. Wenn wir in die Tiefe bohren und Wärme in den Untergrund bringen, verdampft das Wasser aus dem Gestein. Wir erwärmen also die Oberfläche, verdunsten das Wasser und geben es wieder in den Kreislauf.

Luft- und Raumfahrt als Technologiertreiber – wie groß ist die Bedeutung?

Alles, was man in den Weltraum schickt, muss leicht sein und wenig Energie verbrauchen. Jedes Watt Energie, dass Sie sparen können, ist extrem wichtig. Sie können auch nicht so einfach reparieren im All. Alles muss also auch sehr lange halten.

Findet dieser Wunsch nach Haltbarkeit nicht seine Grenzen in der Wegwerfgesellschaft?

Das ist ja für mich als Ingenieur ein ganz starkes Motiv, für lange Haltbarkeit zu kämpfen. Haltbarkeit spielt eine immense Rolle. Wir müssen nicht über Energie- und Materialeffizienz sprechen, wenn wir auf der anderen Seite eine Wegwerfgesellschaft leben. Haltbares zu entwickeln, ist der Anspruch der Raumfahrt, den wir wieder für die Erde adaptieren können.

Kommen Sie da als Ingenieur nicht an Ihre Grenzen? Das ist doch eine Frage des Wirtschaftssystems?

Wir möchten den scheinbaren Umweg über den Mond nutzen, um neue technologische Lösungen für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Fläche sparen, Energie sparen, Habitate komplett neu denken mit Robotik und KI – das ist der Ansatz. Mit dem Mond bekommen wir einen Zwang, die Dinge sparsam zu entwickeln, was wir auf der Erde nicht konsequent tun. Wir wollen nicht warten, bis unsere Erde kränker und kränker wird und die Menschen sich erst kurz vor dem Kollaps mit Innovationen selbst retten. Das ist ein riskantes und verantwortungsloses Szenario, auf das wir uns nicht einlassen dürfen.

Trotzdem bleibt der Widerspruch zur Wegwerfgesellschaft…

Ein Teilgebiet des Studiums ist Weltraumrecht, -wirtschaft und -ethik. Hier bieten wir viele verschiedene Vorlesungen und Übungen. Etwa 30 Lehrende werden in den neuen Studiengang insgesamt involviert sein, dazu viele externe Experten wie Astronauten. Inkludiert sind auch zahlreiche wissenschaftliche Exkursionen, nicht gleich zum Mond, doch zu vielen Akteuren der Branche – unter anderem zur jährlichen Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung.

Sie denken Ethik mit, das ist ja super und wird oft vergessen!

Weltraumrecht spielt eine große Rolle. Der Weltraum gehört allen, niemand hat das Recht, sich etwas privat anzueignen. Ich betone immer wieder, es geht nicht um Bergbau im großen Stil. Wir wollen auf Himmelskörpern nur so viele Rohstoffe minimalinvasiv abbauen und Energien erzeugen, um eine wissenschaftliche Präsenz vor Ort zu ermöglichen – nicht um Rohstoffe für Privatanbieter auf der Erde zu gewinnen. Dafür gibt es noch keine Grundlage.

Jetzt geht es los mit den Studierenden. Wollen sie wieder Kontakt zur NASA aufnehmen?