Als erste Universität in Deutschland bietet die TU Bergakademie Freiberg in Sachsen ab dem kommenden Wintersemester 2024/25 einen Studiengang "Space Resources – Weltraumtechnologien" an. Wie die älteste Montanuniversität der Welt mitteilte, können sich Interessierte ab Mitte Juni 2024 für den neuen Bachelor-Studiengang einschreiben. Das dreieinhalb Jahre dauernde Studium ist direkt gekoppelt an das derzeit laufende Artemis-Programm der Nasa zur Rückkehr des Menschen auf den Mond mit dem Aufbau einer dauerhaften Präsenz.