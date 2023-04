Esa-Mission Juice Jena schickt ein Teleskop zum Jupiter

Die Raumsonde Juice soll am 13. April Richtung Jupiter starten. An Bord ein in Jena entwickeltes Spiegelteleskop. Bildrechte: spacecraft: ESA/ATG medialab; Jupiter: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester); Ganymede: NASA/JPL; Io: NASA/JPL/University of Arizona; Callisto and Europa: NASA/JPL/DLR