Die Studie erschien am 20. März 2024 in der Fachzeitschrift Science: Multiring basin formation constrains Europa’s ice shell thickness (Die Bildung von Multiring-Becken begrenzt die Dicke der Eishülle Europas).



Am 16. Juni 2023 wurde im Fachmagazin Science Advances die Vorgängerstudie veröffentlicht: Slow evolution of Europa’s interior: metamorphic ocean origin, delayed metallic core formation, and limited seafloor volcanism (Langsame Entwicklung von Europas Innerem: metamorpher Ozeanursprung, verzögerte Metallkernbildung und begrenzter Vulkanismus am Meeresboden).