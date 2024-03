Bildrechte: Nasa, JPL-Calltech, MDR

WISSEN-NEWS Nasa: Neue Botschaft für Aliens an Bord der Sonde Europa Clipper in All

13. März 2024, 14:54 Uhr

Die Nasa wird diesen Herbst den Europa Clipper zum Jupitersystem schicken. An Bord befindet sich etwa eine Anleitung, wie Aliens mit der Menschheit in Kontakt treten können – eingraviert in ein dreieckiges Artefakt.