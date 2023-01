Heute gehen Wissenschaftler davon aus, dass es unter den dicken Eispanzern der Jupitermonde eine Flüssigkeit geben muss. Vielleicht sogar Wasser. "Man weiß aber nicht, wie tief man bohren müsste, um darunter zu kommen und wie der Ozean beschaffen ist", erklärt Schlesier. Die Raumsonde ist beispielsweise mit Infrarot- und Radarinstrumenten ausgestattet, um die Monde in verschiedenen Wellenlängenbereichen zu erforschen.

Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle (Saale)

Zudem finden sich Ablagerungen an der Oberfläche. Vielleicht sind diese Ablagerungen auch auf einen organischen Ursprung zurückzuführen. Und organisch, so Schlesier, "kann auch immer Leben bedeuten."

Zwar soll Juice bereits 2023 zum Jupiter aufbrechen, doch bis die Raumsonde dort ankommt, werden einige Jahre vergehen. Die ersten Daten dürften wir Anfang der 2030er-Jahre erwarten. Das eigentliche Ziel der Mission ist der Mond Ganymed. Juice soll als erste Raumsonde überhaupt in eine Umlaufbahn um einen Mond eines äußeren Planeten einschwenken und diesen aus nächster Nähe analysieren. Das derzeitige Startfenster der Mission ist für den 5. bis 25. April 2023 vorgesehen. Die Raumsonde soll mit einer europäischen Ariane 5 Rakete in den Orbit befördert werden. Startort wird der europäische Weltraumhafen Kourou in Französisch-Guyana (Südamerika) sein.