Es erinnert an Ratatouille, was da aus dem Mahlwerk in die flachen Edelstahlbehälter fällt. Paprika, Möhren, Gurken, Zucchini – kleingeschnitten und bunt durcheinander. Die zweite Ladung besteht aus zerriebenem Brot, Waffeln und Keksen, damit die Mixtur nicht zu feucht ist.