Interieur der Zukunft ist nachhaltig

Prof. Werner Olle vom Chemnitzer Automotive Institut veröffentlichte vor wenigen Wochen eine Studie über das Interieur der Zukunft. Als Datengrundlage nutzte er Produkte von 20 Automobilherstellern und 15 Systemlieferanten weltweit. Mit einem Forscherteam sah er sich etwa 100 technologische Einzeltrends an. Als wichtiges Thema zeigten sich nachhaltige Materialien, wie Leinen, Wolle oder Hanf, so Olle: "Für Strukturbauteile, für Verkleidungen und textile Lösungen ist zu erwarten, dass wir Vorgaben haben werden, wie hoch der Anteil von nachhaltigen Rohstoffen sein wird." Heute liege der im Durchschnitt bei knapp zehn Prozent.

Forschungsleiterin Dr. Heike Illing Günter schaut sich einen neuen Fliesstoff mit Hanfanteil an. Bildrechte: MDR / Annegret Faber Schon ab Serienstart 2025 sollen die neuen Materialien und Designs im Auto verbaut werden, schreiben die Studienmacher. Heike Illing-Günther bezweifelt allerdings, dass das so schnell geht. Sie leitet die Forschungsabteilung im sächsischen Textilforschungsinstitut in Chemnitz und sagt, eine Lösung für ein geeignetes Material sei noch lange nicht in Sicht: "Ehe eine Entwicklung in der Industrie etabliert und großtechnisch umgesetzt wird und die Produktion läuft, vergehen immer zwischen zehn und 20 Jahre." Doch neue Materialien werden kommen. Denn die machen auch neue Formen möglich: Stichwort Formgedächtnismaterialien.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Mittelkonsole, auf die sie den heißen Kaffeebecher nur draufstellen und der würde sich dann dort einsenken und der Halter würde automatisch entstehen in dem Moment, wenn sie ihn brauchen. Dr. Heike Illing-Günther, Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V.

Wenn Fahrer oder Beifahrer den Becher wieder wegnimmt, ist auch die Schale verschwunden und die Konsole sieht aus, als wäre nichts gewesen.

Werden schon genutzt: Vliesstoff und Platten aus recyceltem Karbon. Bildrechte: STFI Bereits in der Anwendung sind recycelte Karbonplatten, aus denen stahlharte, aber leichte Sitzschalen gepresst werden. Doch Karbon wird aus Erdöl gewonnen und das soll ebenso durch Naturmaterialien ersetzt werden: "Die einen greifen auf das Lignin der Fichte zurück und die anderen versuchen Ähnliches aus Eukalyptus-Material zu machen", erläutert Illing-Günther. "Wieder andere Forschergruppen greifen auf die klassische Zellulose als Molekül zurück, um daraus Carbonfasern synthetisieren zu können."

Und da wären auch noch Hanf und Leinen: Auch diese absolut nachhaltigen Materialien sollen ins Auto. Die haben allerdings ein Akzeptanzproblem, sagt die Textilforscherin. Ein Auto solle nämlich bitteschön nach Leder riechen und nicht nach Natur. Aber auch daran arbeiten die Forschenden.

Das Auto lernt Hören

Am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT in Oldenburg kümmert man sich indes weniger um die Optik und mehr um Funktionalität. Hier wollen die Forscher unsere Autos der Zukunft mit einem Hörsinn ausstatten. Es sei vor allem in Hinblick auf autonomes Fahren zwingend notwendig, dass Autos Außengeräusche wahrnehmen und einordnen können. Das hörende Auto ergänzt also gewissermaßen bisherige Fahrassistenzsysteme, die mit Kamera, Lidar und Radar quasi als Augen fungieren.

Für autonome Fahrzeuge existieren externe akustische Wahrnehmungssysteme bisher nicht, trotz Ihres hohen Anwendungspotenzials. Sie signalisieren beispielsweise im Bruchteil einer Sekunde, wenn ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Martinshorn naht. So weiß das autonome Fahrzeug, das es ausweichen muss, damit eine Rettungsgasse gebildet werden kann. Danilo Hollosi, Fraunhofer IDMT

Das Auto lernt hören: Modifizierte Dachfinne zur Erprobung von Sensoren für die akustische Erfassung von Außengeräuschen an einem Fahrzeug. Bildrechte: Fraunhofer IDMT / Hannes Kalter Möglich machen soll das eine künstliche Intelligenz (KI) - also Algorithmen, die ständig die Außengeräusche analysieren und bewerten. Dafür "füttern" die Forscher ihre KI mit typischen Geräuschen und Tönen. "Wir wenden Methoden des Maschinellen Lernens an. Wir trainieren unsere Algorithmen mit unterschiedlichsten, zuvor erhobenen Geräuschen, erläutert Hollosi. Und es gibt sogar schon erste Prototypten. Mitte des kommenden Jahrezehnts sollen sie marktreif sein. Die Technologie besteht neben der Software auch aus Mikrofonen und einem Steuergerät. Die werden außen am Fahrzeug angebracht und nehmen den Luftschall auf.