Wie Rons Vater im Harry Potter-Roman haben Stefan Klein und sein Team einem Auto Flugfähigkeiten verpasst und waren im Sommer 2021 in 35 Minuten die 75 Kilometer vom Flughafen Nitra zum Flughafen Bratislava geflogen. Ohne Stau oder kurvige Straßen, stattdessen in luftiger Höhe – in 2.500 Metern über dem Boden, bis 190 km/h schnell. Nach der Landung baute sich das Gefährt auf Knopfdruck wieder um zu einem straßengängigen Fahrzeug.

Wer Auto fahren kann, kann auch das Aircar1 steuern. Bildrechte: Klein Vision

Und jetzt? Ein Auto das fliegt, kann das jeder steuern? "Alle, die einen Flugschein und Standard-Führerschein haben", bestätigt Firmensprecher Adam Hartley und setzt nach: "In zwölf bis 18 Monaten könnten die ersten Flugautos aus dem Hause Klein Vision ausgeliefert werden, das Unternehmen plant jetzt jedenfalls die Produktion." Und was kostet der Spaß? "Das ist die One-Million-Dollar-Frage," sagte Hartley im Sommer 2020 noch ausweichend, "es kommt auf die Ausstattung an, welche Features Sie in Ihre Ausstattung einbauen wollen, welche Radarsysteme, Satellitensysteme. Die Einweisung in das Flugsystem gehört natürlich dazu." Momentan ein Zweisitzer, der sicher mehr kostet als die herkömmliche Familienkutsche. Auch an einem Viersitzer wird gearbeitet. Und ein halbes Jahr, iM Januar 2022 ist dann auch klar, was fliegende Auto kosten wird: "Zwischen 500.000 und einer Million Euro", schreibt uns Anton Zajac.