Waren die Autos jedoch miteinander vernetzt, sendete das gestoppte Fahrzeug ein Signal an alle anderen in seiner Umgebung. Die Autos auf der Überholspur drosselten darauf ihr Tempo und ermöglichten so, dass die Fahrzeuge hinter dem gestoppten Auto ohne große Verzögerung überholen konnten. In diesem kooperativen Szenario beschleunigte sich der Verkehr gegenüber dem nicht kooperativen Versuch um mindestens 35 Prozent. Bei geringeren Sicherheitsabständen und höherer Geschwindigkeit konnte diese Verbesserung sogar auf 45 Prozent gesteigert werden.

Zudem beobachteten die Studenten, was passiert, wenn ein menschlicher Fahrer mit einem Joystick die Kontrolle über eines der Modellautos übernahm. In diesem Fall berechneten die Algorithmen der autonomen Fahrzeuge größere Sicherheitsabstände zum menschlich gesteuerten Fahrzeug und erhöhten so die Sicherheit für die gesamte Flotte.