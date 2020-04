Ob im Cospudener See südlich vom Leipziger Zentrum, in der Saale nahe der Ziegelwiese in Halle, an der Bleilochtalsperre in Thüringen oder in einem der fast 450 Freibäder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - die Möglichkeiten, sich in Mitteldeutschland im kühlen Nass zu erfrischen, sind vielfältig. Derzeit sind allerdings alle Schwimmbäder geschlossen. In Thüringen wird der Start der Badesaison zum 1. Mai trotz der Widrigkeiten vorbereitet. Auch das sächsische Gesundheitsministerium macht klar: "Das Baden gilt als Bewegung und Sport an der frischen Luft. Unter Einhaltung der Abstandsregelungen ist dagegen nichts einzuwenden."

Geringe Ansteckungsgefahr in Badegewässern

Chlor inaktiviert das Virus

In konventionellen Schwimmbädern, die das enthaltene Wasser regelmäßig filtern und desinfizieren, spielt eine besondere Eigenschaft des Virus eine wichtige Rolle. So handelt es sich bei Covid-19 um ein sogenanntes behülltes Virus. Das Erbgut ist also von einer Lipid-Doppelmembran umgeben. Durch eine Desinfektion mit Chlor wird die Membran beschädigt und damit auch die "potenziellen Krankheitserreger inaktiviert oder abgetötet", erklärt das UBA. Das irische Health Protection Surveillance Centre hält hierfür ein Milligramm Chlor pro Liter ausreichend. Höher stuft das Umweltbundesamt die Ansteckungsgefahr in Bädern mit biologischer Aufbereitung ein. Hier werde lediglich auf natürliche Reinigungs- und Abbauprozesse gesetzt. Daher sollte die Wassertemperatur nicht über 23° Celsius liegen, weil bei höheren Temperaturen die Gefahr des Wachstums von Krankheitserregern besteht.

Ob die Strände in diesem Sommer so aussehen werden, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Abstand ist angesagt. Bildrechte: imago/Rainer Weisflog

Risiko: Ansteckung an Oberflächen