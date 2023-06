Bei der von ihnen entwickelten sonodynamischen Immuntherapie werden spezielle immunmodulierende Wirkstoffe in die Tumorzellen injiziert, um den Eigenschutz der Tumorzellen vor dem Angriff der T-Zellen des Immunsystems zu überwinden. Anschließend werden die Wirkstoffe mithilfe von Ultraschallwellen aktiviert.

Erklärgrafik zum Einsatz von Ultraschall in der Krebsimmuntherapie. Bildrechte: Wiley-VCH

Bei dem bislang gebräuchlichen Verfahren der photodynamischen Immuntherapie erfolgt die Aktivierung der Wirkstoffe in den Tumorzellen über Laserlicht. Allerdings dringt Laserlicht nicht in tiefere Körperschichten ein. Photodynamische Krebstherapien sind deshalb nur für oberflächlich liegenden Organe geeignet. Die viel tiefer liegende Bauchspeicheldrüse ist auf diese Weise nicht erreichbar. Ultraschallwellen jedoch dringen im Gegensatz zu Laserlicht zerstörungsfrei bis zu zwölf Zentimeter tief in Körperschichten ein. Das macht sie auch für die Behandlung tiefer liegender Tumore der Bauchspeicheldrüse geeignet.