Hilft ein Eiweiß bei der Diagnose?

Der Essener schickte also Blutproben nach Halle. Die Forschenden hier haben sie mithilfe einer speziellen Magnetresonanz-Methode und ein paar kleinen Helfern, Fettsäuren, analysiert, erklärt Chemie-Professor Hinderberger. Diese "Fett-Spione" wurden also in die Blutproben gegeben und man schaute, wie das Albumin reagiert. Docken alle sieben Fette an oder gibt es Unterschiede? Und tatsächlich: Die Krebs-Proben zeigten Veränderungen an einem Teil der Albumin-Moleküle, erläutert Hinderberger:

Es sind wirklich sehr kleine Änderungen, sehr lokale Änderungen. Zum Beispiel an der Stelle, wo manche der Fettsäuren einbinden. Prof. Dariush Hinderberger - Universität Halle

Doch diese kleinen Veränderungen könnten einen großen Unterschied bei der Früherkennung machen: Verändert der Bauchspeicheldrüsenkrebs das Albumin, könnte es als indirekter Biomarker genutzt werden. Und nicht nur das: In den Analysen unterschieden sich sogar die Veränderungen der Albumine von Patienten mit bösartigen Tumoren von denen mit gutartigen Tumoren. Für den Chirurgen Gelos ist der Ansatz deshalb auch in Hinblick auf den klinischen Alltag interessant, nämlich dann, wenn die Methode sehr verlässlich wäre. Allerdings seien noch nicht genügend Fälle untersucht. den möglichen Nutzen beschreibt er so:

In einer Situation, in der man unsicher ist, ob das gut- oder bösartig ist, könnte man einem Patienten durchaus eine Operation ersparen. Dr. Marcos Gelos

Nämlich immer dann, wenn die gutartigen Tumore bleiben können, wo sie sind. Doch bis es soweit ist, werden noch viele nicht unbedingt notwendige Operationen gemacht werden müssen. Momentan ist die Forschung aus Halle nur ein Ansatz. Einen möglichen Bluttest für Bauchspeicheldrüsenkrebs tatsächlich zu entwickeln und in die Klinik zu bringen, wird noch Jahre oder gar Jahrzehnte dauern.

Anderer Ansatz: "Aufgemotztes" Vaccinia-Virus gegen den Krebs

Bis dahin weiß man vielleicht auch schon mehr, was einen neuen Ansatz zur Therapie angeht, den ein britisch-chinesisches Forschungsteam verfolgt: Dabei wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs mit einem modifizierten onkolytischen Vaccinia-Virus behandelt. Onkolytische Viren sind solche, die Krebszellen infizieren und sich in ihnen vermehren. Für den Bekämpfungsansatz mit dem Vaccinia-Virus wurde der genetische Code von zwei Proteinen verändert. Eines, das dem Virus hilft, sich in und außerhalb des Tumors zu verbreiten. Und ein anderes, wurde mit dem Protein IL-21 ausgestattet – dadurch kann das Virus die Immunantwort gegen den Krebs besser auslösen. Dieses so veränderte Virus könnte einfach gespritzt werden und sowohl zur Krankheitsbekämpfung als auch präventiv gegen mögliche Rückfälle eingesetzt werden.