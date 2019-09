Mit anderen Worten: Tumore siedeln sich eher in solchem Gewebe an, das den gleichen oder eng verwandten Zellen des früheren Embryos entstammt, wie sie selbst. Dadurch lässt sich vorhersagen, an welchen Stellen im Körper sich am ehesten Krebszellen anlagern. Die Forscher hoffen, auf dieser Basis eine Art Risikolandkarte für verschiedene Arten von Tumoren entwickeln zu können, die Ärzten dabei hilft, gezielter zu operieren.