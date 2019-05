Wenn es einfach Zufall wäre, würde die Sache wahrscheinlich so aussehen: Bäume treffen im Boden Wurzeln des Nachbarbaumes und verbinden sich. Ein dichtes, in alle Richtungen verzweigtes, aber zufälliges Netz entsteht.

Doch in Wirklichkeit sehen die Wurzelnetzwerke von Bäumen ganz anders aus. Sie folgen konkreten wiederkehrenden Mustern, sagt die Dresdner Biometrie-Professorin Uta Berger. Sie erforscht die Wurzelnetzwerke seit vielen Jahren. "Es bilden sich immer kleine Gruppen von vier bis fünf Bäumen. Was uns sehr überrascht hat: Es gibt zwar kleine Schlenker, aber in erster Linie sind diese Strukturen sehr linear." Die vernetzten Bäume stehen unterirdisch also praktisch in einer Linie nebeneinander.