Bildrechte: Conrad Amber

Wie sind Mensch und Baum miteinander verbandelt? Andreas Hase beschreibt jede Baumart als Persönlichkeit mit eigener Wesensart und ihre Wirkung auf diejenigen, die sich Muße nehmen, unter oder an diesem oder jenem Stamm zu verweilen. Die Erzählungen rund um die Bäume, wie sie sich in Mythologien, Legenden, Sagen, Märchen, Literatur, im Aberglauben, in der Sprache und in der Naturheilkunde Fuß gefasst haben: Das ist das, was Hase hier zutage fördert, verrückte Geschichten bisweilen. Zum Beispiel, welche Wirkung man sich in alten Zeiten von Kastanien erhoffte, je nachdem, ob man sie rechts oder links in der Hosentasche trug. Oder wie man Legenden zufolge früher versuchte, einen Kropf zu heilen: bei Neumond die Borke einer jungen Lärche abknabbern. Starb das Bäumchen, fiel auch der Kropf ab. Amüsante Anekdoten, Ausflüge in die Mythologie, in Aberglauben, gemischt mit Wissen über Bäume.