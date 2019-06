Forschung in Dresden Gut für Reichweite und Umwelt: Neue E-Auto-Batterien

Hauptinhalt

So viel Geld wie noch nie haben Autohersteller im vergangenen Jahr in die Elektromobilität gesteckt. Um die Kehrseite des Aufwinds kümmert sich jetzt das Fraunhofer-IWS in Dresden. Und entwickelt in jeder Hinsicht bessere Batterien mit mehr Reichweite, besserer Umweltbilanz und geringeren Herstellungskosten.