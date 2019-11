Ganz schlimm sei der Fisch in Alufolie auf dem Grill oder im Ofen, sagt der Wissenschaftler Thomas Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Dann noch Zitrone und Salz dazu und der Aluminium-Cocktail landet direkt im Magen. "Da ist zu erwarten, dass durch die Säure und das Salz in Kombination und dann auch noch bei der Temperatur, große Mengen an Aluminium-Ionen in den Fisch übergehen. Und das nehmen Sie auf."