Die Buchsortieranlage im Untergeschoss wird nun von drei Robotern unterstützt, welche eigenständig Regale befüllen, den Fahrstuhl benutzen und die Bücher von der Ausleihe in den Lesesaal zurückbringen. "Das funktioniert wunderbar", erklärt Harri Annala, einer der Bibliothekare im Oodi. "Die Roboter fahren zwischen den Besuchern und Besucherinnen hindurch und das ist gewollt. Die Menschen sollen sich an die Technik gewöhnen. Roboter werden in Zukunft einen großen Teil unseres Lebens ausmachen. Und die Leute mögen sie. Ich sehe oft, wie ein Lächeln über ihr Gesicht huscht, wenn Veera, Tatu oder Patu ihren Weg kreuzen."

Bildrechte: Jonna Pennanen

Diese Funktion haben heute Smartphones übernommen. Was eine Bibliothek heute und in Zukunft leisten soll, ist, einen physischen Raum zu bieten, der als Plattform dient für menschliche Interaktion – für Diskussionen, für Lernen, für Lesen. Bekannt ist das Prinzip auch als Bibliothek der Dinge. So manche Bibliothek in Deutschland folgt bereits diesem Prinzip: in Dresden beispielsweise kann man Instrumente oder eine Slackline ausleihen, in Berlin Kunstwerke, in Lüneburg VR-Brillen und in Halle gleich ein Heimplanetarium. Die Idee dahinter: Dinge kostenlos ausleihen, ausprobieren und benutzen, statt sie zu kaufen und später wegzuwerfen.