Woher weiß die Biene, wie sie anderen mitteilt, die nächste Blüte mit gutem Pollen ist 20 Meter weiter geradeaus, hinter einem Baum? Lernen Bienen das von älteren Bienen, oder ist ihnen das genetisch mitgegeben? Das hat eine Forschungsgruppe in China untersucht und kommt zu dem Ergebnis: Das Verhalten der Bienen ist teilweise angeboren, aber korrekter sind die Informationsangaben mittels des Schwänzeltanzes, wenn die Jungtiere bei erfahreneren Bienen abgucken können, welche Winkel in welchen Schleifen geflogen werden müssen, damit die Kollegin auch zur Blüte findet. Zwischen Bienenarten gibt es dabei Unterschiede, was zum Beispiel die Dauer des Informations-Tanzes angeht oder die Größe der Schleifen. Man könnte also sagen, dass es hier eine Art von Dialekten gibt, in denen die Insekten sich miteinander unterhalten.