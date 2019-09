Haeckel beschäftigte sich früh mit den Schriften Darwins und Humboldts. Darwin traf er tatsächlich mehrfach persönlich und verbreitete in seinen Schriften dessen Theorien in Deutschland. An der Universität nannten Studenten Haeckel wegen seiner Vorliebe für Quallen auch den "Medusenprofessor".

Ernst Haeckel: Er verbreitete sein Wissen und seine Theorien oft auch bei populären Vorträgen. Bildrechte: imago/United Archives International

Er reiste viel, entdeckte und beschrieb tausende neue Arten. Was ihn bis heute so umstritten macht: Er entwickelte Stammbäume zur Darstellung des Evolutionsverlaufs, aber auch auch die vermeintlich wissenschaftliche Einordnung von Menschen in Rassen. Umstritten ist er auch wegen seiner Beteiligung an Diskussionen über Eugenik. So schreibt er in seinem Werk von 1904 "Die Lebenswunder", die Tötung von verkrüppelten Kindern als "zweckmäßige, sowohl für die Beteiligten wie für die Gesellschaft nützliche Maßregeln" oder über "hunderttausende unheilbar Kranke, namentlich Geisteskranke, die künstlich am Leben erhalten werden ohne Nutzen für sie selbst oder die Gesamtheit." Das, was die Nazis später in ihren Eugenik-Programmen umsetzten, indem sie Menschen töteten, die sie als "lebensunwert" einordneten.