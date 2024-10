Das Silbersalz Science & Media Festival verknüpft in diesem Jahr bereits zum siebten Mal Wissenschaft und Medien in Halle/Saale. Vom 30. Oktober bis 3. November 2024 finden dazu über 80 kostenlose Veranstaltungen im Zentrum der Händelstadt statt. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto "Gut schütteln" und verweist damit darauf, dass durch Vermischung und Zusammenführung, wie in einem Reagenzglas oder in einer öffentlichen Debatte, spannende neue Verbindungen und Innovationen entstehen können.