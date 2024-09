Fakt ist: Nur noch ein verschwindender Bruchteil der Bevölkerung hält die drei Partner für ein gutes Bündnis. Viele Menschen sind einfach nur noch genervt vom Zwist in der Regierung. Warum wird der Streit so negativ bewertet? Hat er auch positive Seiten? Eine Spurensuche unter Beobachtern des Streitgeschehens:

Beginnen wir mit einer Zahl: Laut der aktuellen Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung meiden 28 Prozent der Deutschen politische Diskussionen komplett, mit der Begründung: Gibt ja eh nur Streit. Svenja Flaßpöhler ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, gilt als streitlustige Person und hat jüngst einen Essay übers Streiten veröffentlicht: "Wir leben in einer sehr befriedeten Gesellschaft mit hohen Idealen: Wir wollen uns alle irgendwie verstehen und wir wollen uns einig werden. Aber wir sehen an der gegenwärtigen politischen Lage, dass das in der Regel gar nicht der Fall ist".